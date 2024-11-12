Власти Петербурга выделят «Пулково» 30 млрд рублей на строительство ВСМ

Власти Петербурга намерены выделить АО «Аэропорт “Пулково” 30 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая позволит жителям города и Москвы тратить на поездку всего 2 часа 15 минут. Информация об этом появилась на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Документ предлагает внести изменения в программу “Развития транспортной системы”. Согласно его данным, акционерному обществу направят вышеуказанную сумму в три этапа по 10 миллиардов рублей.