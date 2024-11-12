Власти Петербурга выделят «Пулково» 30 млрд рублей на строительство ВСМ

Власти Петербурга намерены выделить АО «Аэропорт “Пулково” 30 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая позволит жителям города и Москвы тратить на поездку всего 2 часа 15 минут. Информация об этом появилась на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Документ предлагает внести изменения в программу “Развития транспортной системы”. Согласно его данным, акционерному обществу направят вышеуказанную сумму в три этапа по 10 миллиардов рублей.
— Результатом предоставления бюджетных инвестиций является приобретение в собственность Санкт-Петербурга акций АО «Аэропорт “Пулково”, а также исполнение им обязательств в соответствии с акционерным соглашением путем внесения вклада в уставной капитал акционерного общества “УК ВСМ Две Столицы”.
К слову, общая стоимость ВСМ Москва-Петербург, по информации Минфина, составит 1,7 триллиона рублей. Ожидается, что строительство магистрали завершат в 2028 году. Ее протяженность — 679 километров. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час.