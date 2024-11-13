Яблоки нового урожая в Крыму: где их будут продавать

«Ноябрь — это время, когда мы закончили сбор урожая яблок почти на 99%. И сейчас на рынке будет присутствовать яблоко, которое еще не попало в хранение, свежее».
Министр также сообщил, что каждую субботу в Симферополе будет проводиться сельскохозяйственная ярмарка. Одну большую ярмарку проведут под Новый год на улице Куйбышева.
«Ярмарка — это самый простой путь для нашего фермера непосредственно попасть к потребителю. Есть уже постоянные фермеры, к которым идут», — отметил министр сельского хозяйства.
Он также обратил внимание, что крымское яблоко пользуется спросом не только на местных прилавках, но и на материке, ведь его отличает набор сахара и окрашивание благодаря уникальным климатическим условиям на полуострове.
Однако в Крыму есть недостаток влаги, а яблоки требуют интенсивного полива. Поэтому республика не является лидером по их количеству, но качество фруктов позволяет им попасть на самые дорогие и выгодные прилавки. Более 60% яблок Крым вывозит на крупные торговые площадки, в том числе в Москву, Санкт-Петербург.
«Наша ежегодная закладка более 700 га садовых культур должна соответствовать трендам. Нужно понять, что самое важное в сельском хозяйстве — не вырастить, продать продукцию, которая конкурирует на рынке с другими производителями», — считает министр.
Кроме того, по мнению Дениса Кратюка, в Крыму нужно делать акцент прежде всего на переработку яблок, чтобы аграрии не страдали от последствий погодных условий.
«Нужно подумать о программах переработки яблок в пюре, сок, готовую продукцию, например, в пастилу. Сегодня не более 30% яблок подвергается внутренней переработке», — сообщил министр.
От заморозков, которые произошли минувшей весной, по словам Дениса Кратюка, пострадали до 400 га яблоневых садов. Однако он заверил, что это не отразится на внутренней цене на них: на прилавках будут как недорогие яблоки, так и элитные.