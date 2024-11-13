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Яблоки нового урожая в Крыму: где их будут продавать

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму заканчивается сбор яблок, урожай полностью закрывает потребности республики, часть его поставляется на материк. Где можно приобрести еще свежие, не попавшие на хранение яблоки, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

Источник: РИА "Новости"

«Ноябрь — это время, когда мы закончили сбор урожая яблок почти на 99%. И сейчас на рынке будет присутствовать яблоко, которое еще не попало в хранение, свежее».

сказал Кратюк

Министр также сообщил, что каждую субботу в Симферополе будет проводиться сельскохозяйственная ярмарка. Одну большую ярмарку проведут под Новый год на улице Куйбышева.

«Ярмарка — это самый простой путь для нашего фермера непосредственно попасть к потребителю. Есть уже постоянные фермеры, к которым идут», — отметил министр сельского хозяйства.

Он также обратил внимание, что крымское яблоко пользуется спросом не только на местных прилавках, но и на материке, ведь его отличает набор сахара и окрашивание благодаря уникальным климатическим условиям на полуострове.

Однако в Крыму есть недостаток влаги, а яблоки требуют интенсивного полива. Поэтому республика не является лидером по их количеству, но качество фруктов позволяет им попасть на самые дорогие и выгодные прилавки. Более 60% яблок Крым вывозит на крупные торговые площадки, в том числе в Москву, Санкт-Петербург.

«Наша ежегодная закладка более 700 га садовых культур должна соответствовать трендам. Нужно понять, что самое важное в сельском хозяйстве — не вырастить, продать продукцию, которая конкурирует на рынке с другими производителями», — считает министр.

Кроме того, по мнению Дениса Кратюка, в Крыму нужно делать акцент прежде всего на переработку яблок, чтобы аграрии не страдали от последствий погодных условий.

«Нужно подумать о программах переработки яблок в пюре, сок, готовую продукцию, например, в пастилу. Сегодня не более 30% яблок подвергается внутренней переработке», — сообщил министр.

От заморозков, которые произошли минувшей весной, по словам Дениса Кратюка, пострадали до 400 га яблоневых садов. Однако он заверил, что это не отразится на внутренней цене на них: на прилавках будут как недорогие яблоки, так и элитные.

сельское хозяйство