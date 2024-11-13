В Волгограде продолжается создание химкластера на базе «Химпрома»

«Безусловно, в связи с действиями недружественных стран, введенными санкциями в первоначальный проект вносятся изменения, меняются компании-партнеры, — отметили в обладминистрации. — В результате проект видоизменяется как в части формирования технологической цепочки, глубины переделов, так и в части получения конечного продукта».
Тем не менее реализация проекта продолжается, никаких оснований для заявлений о его приостановке нет, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в октябре 2022 года правительством было одобрено создание в Волгоградской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Химпром». В настоящий момент в рамках реализации этого проекта ведется строительство газохимического комплекса конверсии природного газа. В июне этого года на площадке ПМЭФ-2024 было подписано резидентское соглашение о создании на территории особой экономической зоны «Химпром» производства подшипников.
Добавим, что развитию индустриального сектора в Волгоградской области уделяется особое внимание. Губернатор Андрей Бочаров на заседании совета по развитию промышленности и ТЭК включил развитие площадки бывшего «Химпрома» в число 30 опорных инвестпроектов общей стоимостью 800 млрд рублей, которые будут реализованы до 2034 года.
С 2014 года в сфере промышленности региона было реализовано 155 инвестпроектов общей стоимостью 381 млрд рублей, что позволило создать более 9,3 тысячи новых рабочих мест. Благодаря системной работе индекс промышленного производства в Волгоградской области по итогам семи месяцев 2024 года составил 101,4% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.