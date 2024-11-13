В Волгограде продолжается создание химкластера на базе «Химпрома»

Напомним, в октябре 2022 года правительством было одобрено создание в Волгоградской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Химпром». В настоящий момент в рамках реализации этого проекта ведется строительство газохимического комплекса конверсии природного газа. В июне этого года на площадке ПМЭФ-2024 было подписано резидентское соглашение о создании на территории особой экономической зоны «Химпром» производства подшипников.