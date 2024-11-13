Нацбанк поднял курс доллара и снизил курс евро на 13 ноября

Национальным банком определены новые валютные курсы на 13 ноября 2024 года, среду. В итоге курс доллара и курс российского рубля повышены, а курс евро, наоборот, уменьшен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 13 ноября, Нацбанк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3482 белорусского рубля, 1 евро — 3,5566 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4208 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими во вторник, 12 ноября, курс доллара и курс российского рубля увеличились, а курс европейской валюты снизился. Заметнее всего при этом изменился именно курс евро.
В денежном выражении на 13 ноября, среду, курсы валют изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0095 белрубля, курс 1 евро упал на 0,0112 белрубля, а курс 100 российских рублей потяжелели 0,0008 белрубля.
Тем временем внешнеторговое сальдо Беларуси упало в III квартале 2024: импорт больше экспорта.