Куйвашев предложил повысить налоги для компаний без свердловской регистрации

Евгений Куйвашев призвал депутатов областного заксобрания начать работу в этом направлении. «Я за конструктив, там есть серьезные противоречия с Налоговым кодексом, но тем не менее я попросил правительство, и вы подключитесь к этой работе. Более ⅓ организаций, которые осуществляют здесь экономическую активность, зарегистрированы в других регионах. Я не против, пусть осуществляют, регистрируют у нас, платят налог здесь, мы будем содержать дороги, увеличивать дорожный фонд», — пояснил губернатор.