Суд обязал ускорить расселение аварийного дома в Хабаровске

В Хабаровске жильцы аварийного дома по улице Ухтомского обратились за помощью к прокуратуре для ускорения их переселения. Дом 1890 года постройки признан аварийным и подлежит сносу, но отселение запланировано лишь к 2025 году. Прокурор Железнодорожного района подал иск к администрации города. Затягивание сроков ставит жизни людей под угрозу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Железнодорожный районный суд удовлетворил иск частично и обязал администрацию переселить жильцов в течение 12 месяцев после вступления решения в силу. Однако администрация подала апелляцию, поскольку дом не включен в действующую программу переселения, а в бюджете и маневренном фонде отсутствуют необходимые средства и свободное жилье.
«Краевой суд согласился с выводами районного суда. Представленные доказательства указывают на 76%-ный износ дома и деформацию несущих конструкций», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Судебная коллегия признала решение об обязательном переселении в течение года законным и оставила его без изменений.