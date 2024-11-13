Суд обязал ускорить расселение аварийного дома в Хабаровске

В Хабаровске жильцы аварийного дома по улице Ухтомского обратились за помощью к прокуратуре для ускорения их переселения. Дом 1890 года постройки признан аварийным и подлежит сносу, но отселение запланировано лишь к 2025 году. Прокурор Железнодорожного района подал иск к администрации города. Затягивание сроков ставит жизни людей под угрозу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.