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Новосибирской области выделят 563 млн рублей на модернизацию ЖКХ

Госдума РФ утвердила размер субсидии.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область получит 563 миллиона рублей государственной субсидии на модернизацию систем ЖКХ. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов.

Согласно проекту бюджета, в 2025 году регион получит 563 199,5 тысяч рублей из федерального бюджета.

Далее эта сумма будет увеличиваться с последующим годом. К 2026 году аналогичная выплата для области составит 626 004,5 тысяч рублей, а к 2027 году — 819 393 тысяч рублей.

Проект бюджета рассмотрят 14 ноября в ходе второго чтения.

Отметим, что средства выделяются на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирские предприятия получили гранты на развитие соцпроектов и бизнеса. Общая сумма выплат составила порядка 2,5 миллиона рублей.

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