Новосибирской области выделят 563 млн рублей на модернизацию ЖКХ

Новосибирская область получит 563 миллиона рублей государственной субсидии на модернизацию систем ЖКХ. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов.
Согласно проекту бюджета, в 2025 году регион получит 563 199,5 тысяч рублей из федерального бюджета.
Далее эта сумма будет увеличиваться с последующим годом. К 2026 году аналогичная выплата для области составит 626 004,5 тысяч рублей, а к 2027 году — 819 393 тысяч рублей.
Проект бюджета рассмотрят 14 ноября в ходе второго чтения.
Отметим, что средства выделяются на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирские предприятия получили гранты на развитие соцпроектов и бизнеса. Общая сумма выплат составила порядка 2,5 миллиона рублей.