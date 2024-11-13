Объёмы грузоперевозок и контейнеризации нарастят в Новосибирской области

Губернатор заявил о том, что поддерживает равномерное распределение логистических мощностей — это помогает развивать и север, и восток, и юг области. Кроме того, он отметил рост объёмов контейнеризации — с 2018 года показатель вырос с 4,2% до 9,7%. За следующие 10 лет его планируют довести до 15%.