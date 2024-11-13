Объёмы грузоперевозок и контейнеризации нарастят в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области встретился с представителями Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири. Подробности о ходе заседания рассказали в пресс-службе правительства региона.
Модератор встречи, президент Союза Сергей Максимов, обратил внимание на то, что вокруг Новосибирска (радиус 750 км) проживает 13 млн человек, и все они обслуживаются инфраструктурой новосибирского транспортного узла. Количество складов — 1 млн 626 тысяч квадратов, прирост объёма составил 75% за последние 5 лет.
«В связи с тем, что складские мощности в регионе уже достаточно серьёзные, при выделении земельных участков под новые проекты требование — учитывать растущую нагрузку на транспортную сеть», — пресс-служба правительства региона цитирует Андрея Травникова.
Губернатор заявил о том, что поддерживает равномерное распределение логистических мощностей — это помогает развивать и север, и восток, и юг области. Кроме того, он отметил рост объёмов контейнеризации — с 2018 года показатель вырос с 4,2% до 9,7%. За следующие 10 лет его планируют довести до 15%.
По мнению главы области, объёмы отправки и получения грузов будут только расти, а потому пропускная способность Восточного полигона должна наращиваться. Важно налаживать сотрудничество с новыми партнёрами.
«Во время командировки в Термез мы услышали, что значительная часть овощей и фруктов идёт, в том числе, через Москву, и наша задача — всё “завернуть” через Новосибирск», — подчеркнул Андрей Травников.