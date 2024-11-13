Толпой скупать сбегутся: новые торговые точки появятся во Владивостоке — где

Как рассказали в управлении по развитию предпринимательства и потребительского рынка, по итогам аукциона торговые павильоны разместятся на улицах Гризодубовой, Шкотовской и проспекте Красного Знамени. Кроме того, в черте города новые киоски откроются на улицах Катерной и Толстого.