Толпой скупать сбегутся: новые торговые точки появятся во Владивостоке — где

Во Владивостоке появятся девять новых торговых точек, включая остров Русский, где будут реализовываться продукты и непродовольственные товары, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Как рассказали в управлении по развитию предпринимательства и потребительского рынка, по итогам аукциона торговые павильоны разместятся на улицах Гризодубовой, Шкотовской и проспекте Красного Знамени. Кроме того, в черте города новые киоски откроются на улицах Катерной и Толстого.
На острове Русский установят два павильона: один — на Университетском проспекте, рядом с остановкой «Форт № 11», а другой — возле остановки «Южные ворота». Согласно условиям аукциона, помимо продовольственных товаров здесь можно будет приобрести готовую продукцию общественного питания.
Отмечается, что администрация Владивостока регулярно предлагает предпринимателям новые места для установки нестационарных торговых объектов на выгодных арендных условиях.
Напомним, до конца года во Владивостоке появятся шесть новых остановок. Управление дорог включило монтаж в план работ на текущий год. Остановочные павильоны установят на остановках «Больница ДВНЦ», «Мельзавод», «Военное шоссе», «Поликлиника 5» и «Баляева» (в районе Луговой, 85в). Уже идет монтаж на остановке «Чкалова».