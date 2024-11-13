Названо, за сколько дней можно продать квартиру в Челябинске

Исследование в этой части провели специалисты сервиса «Яндекс Недвижимость», а опубликовал его результаты «Коммерсант». Подсчеты показали, что в этом году (оценивали период с января по октябрь 2024 года) квартира на вторичном рынке Челябинска в среднем продавалась за 69,1 дней. Отметим, что годом ранее челябинскую «вторичку» можно было продать за 46,5 дней. Таким образом за год срок продажи квартиры в южноуральском мегаполисе удлинился на 48,6%. При этом, чтобы отдать свои квадратные метры в новые руки, челябинским продавцам приходилось в среднем скидывать от изначальной цены 4,8%.