В Перми аренда однокомнатных квартир подорожала на 61%

Аренда однокомнатных квартир в Перми подорожала на 61%, сообщает «Новый компаньон».
По данным сервиса «Мир квартир», за 2024 год она выросла до 28,6 тысячи рублей. При этом стоимость аренды двухкомнатных квартир также выросла и составила 33,5 тысячи рублей. Рост стоимости съёма трёхкомнатной квартиры в Перми составил 21%. Арендовать такую квартиру можно теперь за 41,6 тысячи рублей.
Однако, по данным аналитиков, рост стоимости аренды однокомнатных квартир в Перми — не самый высокий. К примеру, в Череповце он составил 90,3%. Меньше всего цены на съём жилья изменились во Владивостоке — там они выросли всего на 7%.
Как уточняет «Новый компаньон», эксперты не предвидят снижения цен на аренду жилья и говорят о её последующем увеличении. Причиной стала недоступность ипотечных кредитов.