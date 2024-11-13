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В Перми аренда однокомнатных квартир подорожала на 61%

Рост цен на съём жилья вырос за последний год.

Источник: Аргументы и факты

Аренда однокомнатных квартир в Перми подорожала на 61%, сообщает «Новый компаньон».

По данным сервиса «Мир квартир», за 2024 год она выросла до 28,6 тысячи рублей. При этом стоимость аренды двухкомнатных квартир также выросла и составила 33,5 тысячи рублей. Рост стоимости съёма трёхкомнатной квартиры в Перми составил 21%. Арендовать такую квартиру можно теперь за 41,6 тысячи рублей.

Однако, по данным аналитиков, рост стоимости аренды однокомнатных квартир в Перми — не самый высокий. К примеру, в Череповце он составил 90,3%. Меньше всего цены на съём жилья изменились во Владивостоке — там они выросли всего на 7%.

Как уточняет «Новый компаньон», эксперты не предвидят снижения цен на аренду жилья и говорят о её последующем увеличении. Причиной стала недоступность ипотечных кредитов.

недвижимость