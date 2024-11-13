Аптеки опровергли информацию о дефиците физраствора в регионах УрФО

Информация о нехватке препарата появилась в СМИ накануне, 12 ноября. Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов пояснил, что в России в целом сильно сократилось производство физраствора. По его данным, поставки препарата упали по итогам I — III кварталов на 45% к уровню прошлого года, до 27,7 млн упаковок. По итогам года производители дадут 37—38 млн упаковок, хотя рынку ежегодно требуется по 50−60 млн штук. Падение объемов Беспалов объяснил нерентабельностью производства. Иностранные поставщики не проявляют интереса к российскому рынку. Поэтому за счет импорта восполнить потери на рынке невозможно.