Аптеки опровергли информацию о дефиците физраствора в регионах УрФО

«В регионах, отмеченных в сообщениях СМИ, имеется достаточное количество упаковок препарата с МНН натрия хлорид, включая аптеки, медучреждения, в оптовой торговле и у производителей», — сообщили РБК в Минпромторге.
Ведомство уточнило, что в Свердловской области есть более 320 тыс. упаковок физраствора, а Пермском крае — свыше 585 тыс., в Тюменской области — более 700 тыс., в Челябинской области — около 300 тыс. упаковок. В Росздравнадзоре журналистов заверили, что натрия хлорид есть во всех регионах страны. Однако цифры по количеству препарата назвали намного ниже.
По словам специалиста по фармацевтическому порядку СРО Ассоциации независимых аптек, провизора Елены Соколовой, больницы полностью не покрывают потребности в физрастворе пациентов и они вынуждены приобретать его самостоятельно.
«Если аптека находится вблизи больницы, то это самый востребованный лекарственный препарат, который приобретается покупателями для капельниц и проставления курса лечения. Также пациенты приобретают его для дневного стационара, для ингаляций детям и взрослым», — рассказала она.
Соколова подчеркнула, что в каждой аптеке отказы покупателям в физрастворе «происходят ежедневно и неоднократно».
Информация о нехватке препарата появилась в СМИ накануне, 12 ноября. Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов пояснил, что в России в целом сильно сократилось производство физраствора. По его данным, поставки препарата упали по итогам I — III кварталов на 45% к уровню прошлого года, до 27,7 млн упаковок. По итогам года производители дадут 37—38 млн упаковок, хотя рынку ежегодно требуется по 50−60 млн штук. Падение объемов Беспалов объяснил нерентабельностью производства. Иностранные поставщики не проявляют интереса к российскому рынку. Поэтому за счет импорта восполнить потери на рынке невозможно.