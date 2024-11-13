В Волгоградской области деятелям культуры надбавят премиальные до 500 тыс. рублей

В Волгоградской области деятелям культуры увеличат размер вознаграждения за доблестный труд и успехи в литературе, изо, архитектуре, а также в культурно-просветительной деятельности. Как сообщает ИА «Высота 102», региональные власти внесли поправки в закон о государственных премиях, предусматривающие рост выплат с 200 до 500 тыс. рублей.