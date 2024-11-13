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Казахстан вводит запрет на вывоз стальных заготовок

Министр промышленности и строительства утвердил приказ от 11 ноября 2024 года «О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок», сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

В тексте говорится:

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта железа и нелегированной стали в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203), полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.

В ведомстве пояснили, что запрет устанавливается с целью стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.

Приказ вводится в действие с 1 декабря 2024 года.