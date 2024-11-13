Казахстан вводит запрет на вывоз стальных заготовок

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта железа и нелегированной стали в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203), полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.