На первый участок второй линии метро в Казани выделили 985 млн рублей

Согласно проекту контракта, речь идет об участке от станции метро «Фучика» до станции «Сахарова». Завершить работы подрядчик должен до 1 декабря 2025 года. Ему предстоит провести строительно-монтажные работы, обслуживающие процессы, а также установку и монтаж оборудования. В том числе необходимо оборудовать перегон от станции «100-летие ТАССР» до станции «10-й микрорайон», вестибюль, сходы и платформу станции «Сахарова», соорудить котлован и др.