Ленобласть увеличивает процент

В апреле этого года на XV съезде строителей Ленобласти губернатор 47-го региона Александр Дрозденко заявлял, что в этом году область потратит более 4,1 млрд рублей на выкуп 15 детских садов и двух школ. В прошлом году правительство региона выкупило у застройщиков три детских сада и две школы, выделив на эти цели 2 млрд рублей. Это были школы на 825 мест в Гатчине и на 1100 мест в Кудрово, а также детсады в Янино-1, Кудрово и Мурино в общей сложности на 490 мест.