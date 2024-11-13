Ленобласть увеличивает процент

Условия, по которым застройщики могут рассчитывать на 50-процентное субсидирование выкупа детских садов и школ, — заключение соответствующего соглашения с Ленобластью и участие в других инфраструктурных проектах, в том числе по договору о комплексном развитии территории. По мнению заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгения Барановского, в ситуации «ипотечного кризиса» это станет новой мерой для стимулирования рынка, позволяющей и дальше гармонично развивать новые кварталы новостроек. «Уверен, это станет новым аргументом в пользу работы с КРТ и поможет активнее развивать социальную среду в новых жилых массивах», — сказал господин Барановский.
В апреле этого года на XV съезде строителей Ленобласти губернатор 47-го региона Александр Дрозденко заявлял, что в этом году область потратит более 4,1 млрд рублей на выкуп 15 детских садов и двух школ. В прошлом году правительство региона выкупило у застройщиков три детских сада и две школы, выделив на эти цели 2 млрд рублей. Это были школы на 825 мест в Гатчине и на 1100 мест в Кудрово, а также детсады в Янино-1, Кудрово и Мурино в общей сложности на 490 мест.
Президент «Леноблсоюзстроя», основатель ГК «Академия» Руслан Юсупов считает, что вне зависимости от трудности времен застройщики создают и будут создавать необходимую инфраструктуру. «Это первое правило для работы девелоперов в регионе. Без его соблюдения проекты не интересны покупателям и тем более правительству региона», — отметил руководитель «Леноблсоюзстроя».
Бизнес, продолжает господин Юсупов, уже оценил работу с использованием договоров о КРТ. «Этот механизм доказал свою состоятельность, он действительно сильно упрощает взаимодействие бизнеса и власти при реализации крупных девелоперских проектов», — выражает мнение областных застройщиков господин Юсупов.
Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», уточняет, что системная работа властей Ленобласти по выкупу соцобъектов и привлечению федеральных средств на эти цели всегда была большой поддержкой для девелоперов. «Но при этом нормативная стоимость выкупа довольно существенно отличалась от фактической себестоимости соцобъектов, составляя 33%, — напоминает девелопер.— Поэтому повышение этой планки до 50% — большой шаг навстречу застройщикам». Действительно важно, что эта поддержка будет распространяться в том числе на КРТ, подтверждает госпожа Малышева. «Новые правила выкупа будут стимулировать застройщиков и дальше развивать в Ленобласти проекты в формате квартальной застройки», — полагает она.