Что изменилось в правилах уплаты пенсионных взносов

Помимо этого, с 23 ноября начнет действовать поправка, согласно которой ЕНПФ, получив из Государственной корпорации заявку в электронном виде на возврат ошибочно зачисленных сумм ОПВР или пени, в течение 5 рабочих дней со дня ее получения осуществляет возврат ошибочно зачисленных сумм ОПВР или пени в Госкорпорацию с указанием номера и даты заявки либо направляет в Госкорпорацию уведомление об отказе в возврате по причинам, указанным в соглашении, заключенном между ЕНПФ и Государственной корпорацией.