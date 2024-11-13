В Алматы запустили восемь новых пригородных маршрутов

Маршруты:
- № 218: автостанция «Толе би» — пос. А. Токпанова (5:30 — 23:00);
- № 238: автостанция «Толе би» — пос. Коктоган (5:30 — 23:00);
- № 246: рынок «Барлык» — пос. Кемертоган (5:30 — 23:00);
- № 248: рынок «Барлык» — пос. Шолаккаргалы (6:00 — 22:00);
- № 250: мкр. Мамыр-7 — пос. Кыргауылды (5:30 — 23:00);
- № 255: ж/д вокзал Алматы-1 — пос. Жаугашты (5:30 — 23:00);
- № 241: рынок «Жетысу» — пос. Койшыбек (6:00 — 22:00);
- № 242: рынок «Жетысу» — пос. Базаркелды (6:00 — 22:00).
«Эти маршруты пока работают в тестовом режиме и по результатам планируется корректировка расписания», — отметили в акимате Алматы.
В городской администрации отметили, что в прошлом году было открыто 41 пригородное направление, закуплено 600 автобусов и 100 троллейбусов. В этом году приобретено еще 600 автобусов, 112 троллейбусов и 100 электроавтобусов.