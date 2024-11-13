Прокуратура требует от самарского Минтранса отремонтировать дорогу в Тольятти

«Выявлено ненадлежащее состояние дорожного полотна на Обводном шоссе Тольятти, а именно на перекрестке Обводного шоссе, улиц Васильевской и Новозаводской в направлении федеральной автомобильной дороги М-5 “УРАЛ”, — уточнили в региональной прокуратуре.