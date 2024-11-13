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Прокуратура требует от самарского Минтранса отремонтировать дорогу в Тольятти

В Тольятти выявили ненадлежащее состояние дорожного полотна на Обводном шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура требует от министерства транспорта Самарской области капитально отремонтировать Обводное шоссе в Тольятти. Там было выявлены дефекты дороги. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Выявлено ненадлежащее состояние дорожного полотна на Обводном шоссе Тольятти, а именно на перекрестке Обводного шоссе, улиц Васильевской и Новозаводской в направлении федеральной автомобильной дороги М-5 “УРАЛ”, — уточнили в региональной прокуратуре.

По итогам проверки контрольный орган направил в Октябрьский районный суд Самары исковое заявление, в котором требует обязать министерство устранить нарушения и организовать капитальный ремонт проблемных участков дороги.