Прокуратура требует от самарского Минтранса отремонтировать дорогу в Тольятти

Прокуратура требует от министерства транспорта Самарской области капитально отремонтировать Обводное шоссе в Тольятти. Там было выявлены дефекты дороги. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Выявлено ненадлежащее состояние дорожного полотна на Обводном шоссе Тольятти, а именно на перекрестке Обводного шоссе, улиц Васильевской и Новозаводской в направлении федеральной автомобильной дороги М-5 “УРАЛ”, — уточнили в региональной прокуратуре.
По итогам проверки контрольный орган направил в Октябрьский районный суд Самары исковое заявление, в котором требует обязать министерство устранить нарушения и организовать капитальный ремонт проблемных участков дороги.