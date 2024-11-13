Энергетики вскроют перекрёсток в центре Хабаровска для ремонта труб

Хабаровские тепловые сети АО «ДГК» приступили к подготовке к ремонтной кампании на коммуникациях будущего года. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, в 2025-м жителей столицы региона ждут неудобства в связи с реконструкцией и модернизацией коммунальных сетей.
— Всего в следующем году нам предстоит выполнить замену восьми километров теплосетей. Объём работ большой, запланировано много сложных и трудоемких объектов, — отметил заместитель главного инженера СП «ХТС» Антон Чупов.
Так, в следующем году энергетики займутся масштабным проектом по строительству перемычки «Авангард» — она соединит тепломагистраль № 11 и «Горьковскую». Реализация рассчитана вплоть до 2030 года. Проект задуман для обеспечения горячей водой и теплом будущего микрорайона «Дальневосточный квартал» в районе бывшего аэродрома ДОСААФ.
— Энергетикам за пять лет предстоит смонтировать 6,2 километра теплосетей в надземном и подземном исполнении. За 2025 год планируется уложить первые 700 метров коммуникаций, диаметр трубы составит 1000 миллиметров, — рассказали в пресс-службе АО «ДГК». Ещё одни серьёзные работы запланированы на перекрёстке улиц Карла Маркса и Льва Толстого в центре Хабаровска. Энергетикам предстоит заменить старый трубопровод, который эксплуатируется уже 30 лет. Ранее на данном участке уже случались аварии, которые устранялись локальными ремонтами незаметно для автолюбителей. — Монтаж новой трубы будет проходить открытым способом, из-за этого движение по главной улице города — Карла Маркса — будет ограничено. Точные сроки выполнения работ будут доведены до горожан через средства массовой информации уже в следующем году, — отметили в организации.
Также в 2025 году предстоит заменить трубопровод на улице Суворова — с переходом дороги. Реконструкция ждёт участок протяжённостью в 233 метра. Ограничения для движения автотранспорта будут введены в районе дома № 26 «А». Кроме этого, более километра ТМ-25 в районе улицы Радищева. Диаметр трубы увеличат с 600 до 700 миллиметров для обеспечения коммунальными благами новых домов.
Напомним, что в текущем году в Хабаровске энергетики заменили более десяти километров магистральных трубопроводов на 25 участках. Особо сложным участком стала реконструкция теплотрассы на пересечении улиц Ленина и Калинина. Здесь сетевики построили полупроходной тоннель, который позволит в будущем проводить ремонт без вскрытия дорожного полотна.