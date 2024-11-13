Энергетики вскроют перекрёсток в центре Хабаровска для ремонта труб

— Энергетикам за пять лет предстоит смонтировать 6,2 километра теплосетей в надземном и подземном исполнении. За 2025 год планируется уложить первые 700 метров коммуникаций, диаметр трубы составит 1000 миллиметров, — рассказали в пресс-службе АО «ДГК». Ещё одни серьёзные работы запланированы на перекрёстке улиц Карла Маркса и Льва Толстого в центре Хабаровска. Энергетикам предстоит заменить старый трубопровод, который эксплуатируется уже 30 лет. Ранее на данном участке уже случались аварии, которые устранялись локальными ремонтами незаметно для автолюбителей. — Монтаж новой трубы будет проходить открытым способом, из-за этого движение по главной улице города — Карла Маркса — будет ограничено. Точные сроки выполнения работ будут доведены до горожан через средства массовой информации уже в следующем году, — отметили в организации.