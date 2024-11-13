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Более 225 тысяч автомобилей оформила таможня Владивостока с начала года

Наиболее знаменательным для таможенников стал октябрь.

Источник: PrimaMedia.ru

Более 225 тысяч автомобилей для личного пользования оформила таможня Владивостока за 10 месяцев текущего года. Эти показатели сопоставимы со значением за весь 2023 год. Наиболее знаменательным стал октябрь — было оформлено 29 тысяч автомобилей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Владивостокской таможни.

В марте 2024 года количество автомобилей, ввозимых физлицами, вышло на досанкционный уровень. В месяц таможенники оформляют от 20 до 26 тысяч машин. Основной объем автомобилей с пробегом занимают машины из Японии и Республики Корея.

Напомним, Япония уточнила «санкционные формулировки» и тем самым официально разрешила поставки в Россию «мягких» гибридов.

таможня