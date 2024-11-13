Более 225 тысяч автомобилей оформила таможня Владивостока с начала года

Более 225 тысяч автомобилей для личного пользования оформила таможня Владивостока за 10 месяцев текущего года. Эти показатели сопоставимы со значением за весь 2023 год. Наиболее знаменательным стал октябрь — было оформлено 29 тысяч автомобилей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Владивостокской таможни.