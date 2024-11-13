В октябре авторынок в Прикамье вырос более чем на 61%

В минувшем месяце на учет было поставлено 2937 новых авто, тогда как год назад этот показатель составлял 1821.
Сокращение в Пермском крае показала регистрация машин четырех брендов: BMW — на 53,3% (7 автомобилей), Kia — на 38,3% (29 ед.), Audi — на 37,5% (5 ед.) и UAZ — на 9,7% (28 ед.). Сильнее всего в октябре выросли объемы регистрации GAC — на 3300% (на учет поставили 34 машины), JAC — на 950% (42 ед.) и Jaecoo — на 450% (55 ед.).
Кроме того, за октябрь на 17% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. Всего на учет было поставлено 8540 авто против 7299 годом ранее. В этом сегменте больше всего подросли продажи подержанных Haval (на 176,2%), Chery (на 86,8%) и SeAZ (на 86,4%). На 20,4% упали продажи Peugeot, на 12,9% — Subaru и на 10,5% — Daewoo.