В октябре авторынок в Прикамье вырос более чем на 61%

Кроме того, за октябрь на 17% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. Всего на учет было поставлено 8540 авто против 7299 годом ранее. В этом сегменте больше всего подросли продажи подержанных Haval (на 176,2%), Chery (на 86,8%) и SeAZ (на 86,4%). На 20,4% упали продажи Peugeot, на 12,9% — Subaru и на 10,5% — Daewoo.