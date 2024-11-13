Волгоградские организации заработали 64,4 млрд рублей прибыли

Наибольшую долю прибыли, а именно 84%, дали обрабатывающие производства. Также 82,4% пришлись на лесное и сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, а 78,5% — на оптовую и розничную торговлю, ремонт мотоциклов и автомобилей.