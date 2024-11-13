Волгоградские организации заработали 64,4 млрд рублей прибыли

Согласно сведениям Волгоградстата, с января по август 2024 года крупные и средние предприятия Волгоградской области получили прибыль в размере 64,4 млрд рублей.
Наибольшую долю прибыли, а именно 84%, дали обрабатывающие производства. Также 82,4% пришлись на лесное и сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, а 78,5% — на оптовую и розничную торговлю, ремонт мотоциклов и автомобилей.
Внесли весомый вклад в этот положительный результат предприятия нефтеперерабатывающей отрасли — 28,3% прибыли. Металлургические предприятия помогли на 19,5%, а химическая промышленность — на 19,1%. Компании, производящие прочую неметаллическую минеральную продукцию, добавили к общему результату 10,9%.