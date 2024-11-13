В Байкальске монтируют технологическое оборудование на объектах бывшего БЦБК

«До конца этого года будет смонтировано все основное технологическое оборудование очистных сооружений на объектах БЦБК. В первом квартале 2025 года планируем завершить обвязку, приступить к пусконаладочным работам. После этого начнем откачивать и очищать отходы щелока и надшламовых вод. Отмечу, что здесь используется уникальный комплекс оборудования, разработанный инженерами и учеными специально под данную задачу. После 13-ступенчатой очистки вода будет соответствовать всем действующим в России нормативам качества очистки и разработанным специально для Байкальской природоохранной зоны», — рассказал руководитель проектного офиса «Байкал» ФГУП «ФЭО» Александр Войцешко.