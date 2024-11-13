В Байкальске монтируют технологическое оборудование на объектах бывшего БЦБК

Работы ведут на площадке цеха очистных сооружений (ЦОС) и полигоне «Бабхинский» в соответствии с графиком, уточняет пресс-служба Правительства региона. К реализации проекта по ликвидации накопленного экологического вреда на территории БЦБК специалисты Федерального экологического оператора приступили в июне 2023 года.
Чуть больше года потребовалось, чтобы привести площадки в полную готовность к установке сложного и уникального оборудования: выполнены работы по расчистке территории, возведены основные производственные цеха и необходимые вспомогательные сооружения, подведены сети инженерного обеспечения, построена внутриплощадочная транспортная инфраструктура, проведено благоустройство территории.
«Масштабная задача по ликвидации объектов бывшего БЦБК общими усилиями активно решается. Это важно не только для экологического благополучия Байкальска, но и для его социально-экономического развития, а также реализации туристических проектов в данной территории», — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«До конца этого года будет смонтировано все основное технологическое оборудование очистных сооружений на объектах БЦБК. В первом квартале 2025 года планируем завершить обвязку, приступить к пусконаладочным работам. После этого начнем откачивать и очищать отходы щелока и надшламовых вод. Отмечу, что здесь используется уникальный комплекс оборудования, разработанный инженерами и учеными специально под данную задачу. После 13-ступенчатой очистки вода будет соответствовать всем действующим в России нормативам качества очистки и разработанным специально для Байкальской природоохранной зоны», — рассказал руководитель проектного офиса «Байкал» ФГУП «ФЭО» Александр Войцешко.
В рамках ликвидации площадки ЦОС будут произведены откачка и очистка 288 тысяч кубических метров накопленных щелокосодержащих сточных вод с последующей комплексной рекультивацией территории. Работы по приведению в безопасное состояние полигона «Бабхинский» предусматривают откачку и очистку порядка 400 тысяч кубических метров надшламовых вод. После чего поверхность карт полигона будет укрыта многослойным рекультивационным покрытием, препятствующим попаданию атмосферных осадков в тело полигона и миграции загрязняющих веществ в грунтовые воды.
Справка: В рамках национального проекта «Экология» Госкорпорация «Росатом» создает в логике экономики замкнутого цикла безопасную и эффективную систему обращения с промышленными отходами I-II классов, а также ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде на территории Российской Федерации — в городе Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская область), на территории полигона «Красный Бор» (Ленинградская область), а также в Магнитогорске.