От приватизации в госбюджет поступило 578,8 млрд тенге

«По рекомендации ВАП РК проанализирован эффект от Комплексного плана приватизации на 2016−2020 годы правительством РК с учетом рекомендации Высшей аудиторской палаты проведен анализ достигнутого социально-экономического эффекта после исполнения Комплексного плана приватизации на 2016−2020 годы. Ранее состоялся аудит эффективности госполитики в сфере приватизации. Среди прочего ВАП было отмечено, что оценить влияние соответствующих комплексных планов нацхолдингов и нацкомпаний на развитие республики по ряду причин затруднительно. В этой связи правительству РК было рекомендовано рассмотреть возможность проведения такого анализа», -пояснили в ВАП.