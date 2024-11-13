От приватизации в госбюджет поступило 578,8 млрд тенге

«По рекомендации ВАП РК проанализирован эффект от Комплексного плана приватизации на 2016−2020 годы правительством РК с учетом рекомендации Высшей аудиторской палаты проведен анализ достигнутого социально-экономического эффекта после исполнения Комплексного плана приватизации на 2016−2020 годы. Ранее состоялся аудит эффективности госполитики в сфере приватизации. Среди прочего ВАП было отмечено, что оценить влияние соответствующих комплексных планов нацхолдингов и нацкомпаний на развитие республики по ряду причин затруднительно. В этой связи правительству РК было рекомендовано рассмотреть возможность проведения такого анализа», -пояснили в ВАП.
В результате министерство национальной экономики проанализировало статистику и данные из налоговых органов по 771 приватизированной организации для определения полученного социально-экономического эффекта. Эти выводы впоследствии вошли в Национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором.
В частности, отмечаются следующие результаты:
- вклад субъектов квазигосударственногосектора в валовой внутренний продукт РК вырос с 8,6 трлн тенге в 2016 году до 10,3 трлн тенге в 2020 году;
- объем инвестиций в основной капитал по приватизированным организациям в 2023 году составил 57,5 млрд тенге — 98% вложено за счет собственных средств;
- поступления в госбюджет от продажи приватизируемых организаций составили 578,8 млрд тенге;
- поступления налогов от приватизированных организаций в 2023 году достигли более чем 162 млрд тенге.
«В целом проведенный анализ показывает положительный макроэкономический эффект от исполнения Комплексного плана приватизации на 2016−2020 годы. Так, доля участия государства в экономике снижена с 18,3% до 14,6% к ВВП. Кроме того, обеспечено сохранение профиля деятельности и штатной численности работников приватизированных организаций», — заключили в аудиторской палате.