Реконструкция улицы Вавилова в Ростове завершится в декабре 2025 года

Реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону в границах от проспекта Королёва до микрорайона Суворовского закончится в конце 2025 года. Об этом сообщает сетевое издание «РБК Ростов».
Второй этап реконструкции начали до того, как завершили первый. Работы ведутся по графику.
После реконструкции дорога станет четырёхполосной с двухполосными местными проездами.
«Также появится двухуровневая транспортная развязка в месте существующих примыканий к улице Вавилова: пр. Королева и ул. Особенной», — пояснил директор городского департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов.
Предполагается, что развязка поможет не только автомобилистам, которые едут со стороны Суворовского, но и увеличит пропускную способность потока автомобилей, движущихся по проспекту Королева. Осенью 2024 года проект скорректировали из-за необходимости сохранения движения транспорта при строительстве.
Стоимость работ составляет 8,1 млрд рублей.