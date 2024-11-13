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Реконструкция улицы Вавилова в Ростове завершится в декабре 2025 года

Второй этап начали до того, как завершили первый.

Реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону в границах от проспекта Королёва до микрорайона Суворовского закончится в конце 2025 года. Об этом сообщает сетевое издание «РБК Ростов».

Второй этап реконструкции начали до того, как завершили первый. Работы ведутся по графику.

После реконструкции дорога станет четырёхполосной с двухполосными местными проездами.

«Также появится двухуровневая транспортная развязка в месте существующих примыканий к улице Вавилова: пр. Королева и ул. Особенной», — пояснил директор городского департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов.

Предполагается, что развязка поможет не только автомобилистам, которые едут со стороны Суворовского, но и увеличит пропускную способность потока автомобилей, движущихся по проспекту Королева. Осенью 2024 года проект скорректировали из-за необходимости сохранения движения транспорта при строительстве.

Стоимость работ составляет 8,1 млрд рублей.