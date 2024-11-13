Реконструкция улицы Вавилова в Ростове завершится в декабре 2025 года

Предполагается, что развязка поможет не только автомобилистам, которые едут со стороны Суворовского, но и увеличит пропускную способность потока автомобилей, движущихся по проспекту Королева. Осенью 2024 года проект скорректировали из-за необходимости сохранения движения транспорта при строительстве.