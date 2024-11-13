Проезд в автобусах семи маршрутов подорожает в Хабаровске

Хабаровчане со следующего месяца будут платить больше за проезд в общественном транспорте. Стоимость билетов в автобусах, работающих на семи маршрутах, возрастёт до средней по городу, при этом на двух из них сразу на 15 рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Об изменении тарифов сообщили перевозчики, которые работают на маршрутах №№ 88, 26−1, 29П, 23, 21, 1С и 1 Л.
До 55 рублей вырастет стоимость билетов для пассажиров автобуса № 88, до 50 — в автобусах №№ 26−1, 21, 1С и 1 Л, проезд в последних сейчас стоит 35 рублей, а после 20:00 — 37. До 45 рублей подорожает проезд на маршрутах №№ 29П и 23.
Повышение тарифов перевозчики объясняют увеличением стоимости топлива, ГСМ, запчастей, расходами на электроэнергию и индексацией зарплаты работников.