Проезд в автобусах семи маршрутов подорожает в Хабаровске

Хабаровчане со следующего месяца будут платить больше за проезд в общественном транспорте. Стоимость билетов в автобусах, работающих на семи маршрутах, возрастёт до средней по городу, при этом на двух из них сразу на 15 рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».