Официальный дилер Opel ликвидирует юрлицо в Беларуси

С июня 2014 года по май 2022-го доля в компании была у ООО «Бизнес ФМ», которое находится в ликвидации с 29 мая 2024-го. А с 14 апреля 2022 года по 5 сентября 2023-го доля в «Автоцентре РМ Маркет» принадлежала компании «Гастон Восток», которая также находится в ликвидации с декабря 2023 года. Примечательно, что последняя в мае этого года выставила на продажу вышеупомянутый ТЦ «Подземный город».