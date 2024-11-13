Депутаты горсовета поблагодарили мэра Новосибирска за деблокирование мостов

Тема транспортных заторов поднималась практически на каждой встрече горсовета. Наконец, движение по всем полосам было восстановлено. По мнению Чаховского, это заслуживает признания. «Мое выступление не связано с повесткой сессии, но не могу это оставить без внимания. Максим Георгиевич, Иосиф Важаевич (мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Иосиф Кодалаев — прим. ред.), огромная благодарность от всех жителей города за устранение заторов», — отметил Денис Чаховский.