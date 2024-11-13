Депутаты горсовета поблагодарили мэра Новосибирска за деблокирование мостов

13 ноября на внеочередной встрече горсовета депутат Денис Чаховский выразил благодарность мэрии Новосибирска за то, что завершились работы по сужению полос на двух мостах. Об этом сообщает корреспондент BFM-Новосибирск.
Оба, Октябрьский и Димитровский, были одновременно на ремонте, что вызывало ежедневные пробки из-за ограничения движения. Депутаты неоднократно критиковали решение проводить ремонт на обоих мостах одновременно, называя это ошибкой властей города.
Тема транспортных заторов поднималась практически на каждой встрече горсовета. Наконец, движение по всем полосам было восстановлено. По мнению Чаховского, это заслуживает признания. «Мое выступление не связано с повесткой сессии, но не могу это оставить без внимания. Максим Георгиевич, Иосиф Важаевич (мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Иосиф Кодалаев — прим. ред.), огромная благодарность от всех жителей города за устранение заторов», — отметил Денис Чаховский.