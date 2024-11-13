Дважды повысят тариф на капремонт для нижегородцев в 2025 году

Размер взносов будет определяться исходя из населенного пункта и характеристик дома, таких как наличие лифта и коммуникаций. Например, в Нижнем Новгороде в зданиях с лифтами и газом с 1 января по 30 июня 2025 года плата составит 12,8 рубля за квадратный метр, а с 1 июля по 31 декабря — 13,38 рубля за квадратный метр. Для домов с лифтами, но без газа размер взносов составит 12,03 и 12,57 рубля соответственно.