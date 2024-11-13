Росприроднадзор собирается отсудить у новосибирского Толмачево 1 миллиард

Информация размещена на сайте Арбитражного суда.
Росприроднадзор провел внеплановую проверку в Толмачёво в 2021 году, тогда было выявлено 18 нарушений. Как сообщают инспекторы, аэропорт загрязнял болотный массив Толмачёвские горы сточными водами.
В Толмачёво, по информации иска, также не разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Например, в 2020 году было превышено допустимое количество выбросов.
Новосибирский аэропорт Толмачёво задолжал судебным приставам 16 тысяч рублей. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.