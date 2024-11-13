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Росприроднадзор собирается отсудить у новосибирского Толмачево 1 миллиард

Сибирское управление Росприроднадзора подало иск к Толмачево о взыскании почти 1 миллиарда рублей.

Источник: AP 2024

Информация размещена на сайте Арбитражного суда.

Росприроднадзор провел внеплановую проверку в Толмачёво в 2021 году, тогда было выявлено 18 нарушений. Как сообщают инспекторы, аэропорт загрязнял болотный массив Толмачёвские горы сточными водами.

В Толмачёво, по информации иска, также не разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Например, в 2020 году было превышено допустимое количество выбросов.

Новосибирский аэропорт Толмачёво задолжал судебным приставам 16 тысяч рублей. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.