На поддержку волгоградских аграриев планируют выделить свыше 2 млрд рублей

АПК Волгоградской области остается приоритетным направлением деятельности местных властей. Регион входит в число лидеров в стране по производству сельскохозяйственной продукции. Волгоградская область 2 года подряд собирала рекордные урожаи зерновых культур, что позволило занять 4-е место в стране.
Продолжают расти объемы производства технических культур. По валовому сбору овощей регион занимает 3-е место в России, по производству плодов и подсолнечника — 5-е.
Согласно прогнозу социально-экономического развития, по предварительным расчетам объем производства сельскохозяйственной продукции в Волгоградской области в 2024 году составит 202,7 млрд рублей. Сохранению высоких показателей способствует поддержка аграриев в рамках основных государственных программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и «Комплексное развитие сельских территорий».
Только в 2025 году на поддержку сельского хозяйства и комплексное развитие территорий из областного бюджета планируется направить более 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе облдумы.
Объем финансового обеспечения позволит реализовать ряд ключевых проектов в АПК, обозначенных в предложенной губернатором Андреем Бочаровым комплексной 10-летней программе развития Волгоградского региона.