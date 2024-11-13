Башкирия намерена увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 93%

Кроме того, необходимо создать устойчивую экономику для работы МСП и привлечения туристов в регион, подчеркнули в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ. В сфере медицинского туризма планируется оказание в Башкирии платных услуг. Среди них — экспорт медицинских продуктов в онкологии, кардиохирургии, офтальмологии и стоматологии, а также создание российско-китайского центра медицинского и оздоровительного туризма. По мнению специалистов, это позволит увеличить медицинский туризм в регионе на 200% к 2030 году.