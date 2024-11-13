Башкирия намерена увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 93%

Управленческая команда Башкирии успешно защитила свои программу и отраслевые проекты по развитию экспорта республики на 2025−2030 годы, сообщили в пресс-службе правительства РБ.
Презентация и защита своих проектов регионами проводилась в Москве, на заключительном модуле специальной образовательной программы школы экспорта РЭЦ по развитию экспортных компетенций для управленческих команд. Более 15 команд из регионов России, включая Башкирию, защитили свои проекты.
Как рассказали в правительстве, презентацию программы «Развитие экспорта Республики Башкортостан на 2025−2030 годы» — «Алга на экспорт!» провела первый замминистра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Лена Изотова. Комиссии были представлены основные показатели региональной программы развития экспорта, а также ключевые задачи, которые Башкирии предстоит решить до 2030 года. Напомним, в эту входят четыре проекта — по промышленности, АПК, туристическим услугам, экспорту продукции малого и среднего предпринимательства.
«Для скорейшего достижения поставленных в программе задач необходимо в ближайшие пять лет обеспечить рост объемов производства и экспорта конкурентоспособной промышленной продукции и АПК, сформировать устойчивый поток получателей услуг медицинского туризма и повысить осведомленность предприятий республики об экспортной деятельности и инфраструктуре поддержки экспорта».
В частности, к 2030 году планируется увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта Башкирии на 93% по сравнению с 2023 годом благодаря реализации инвестпроектов в АПК и промышленности.
Экспорт продукции агропромышленного комплекса планируется увеличить на 98% за счет реализации трех инвестпроектов. Один из них касается модернизации Мелеузовского молочноконсервного комбината, увеличения производства сухого молока и компонентов детского питания для экспорта в Алжир и Китай.
Второй проект предполагает строительство новых корпусов птицефабрики, реконструкцию комбикормового завода и строительство современного элеватора на базе «Союзпромптица». Благодаря этому республика сможет увеличить экспортные поставки мяса индейки во Вьетнам, Китай, Саудовскую Аравию, Конго, Бенин, Габон и другие страны.
Третий инвестпроект связан с созданием в регионе транспортно-логистического комплекса с железнодорожным контейнерным терминалом.
Кроме того, необходимо создать устойчивую экономику для работы МСП и привлечения туристов в регион, подчеркнули в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ. В сфере медицинского туризма планируется оказание в Башкирии платных услуг. Среди них — экспорт медицинских продуктов в онкологии, кардиохирургии, офтальмологии и стоматологии, а также создание российско-китайского центра медицинского и оздоровительного туризма. По мнению специалистов, это позволит увеличить медицинский туризм в регионе на 200% к 2030 году.
Объемы экспорта МСП планируется увеличить за счет комплексных мер. Речь идет об открытии в республике торговых домов, сертификационного центра транспортно-логистического хаба и финансовой поддержке для покупки оборудования, возмещения ввозных пошлин, аренды помещений
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.