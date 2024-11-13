Самарский бизнесмен сорвал сроки поставки оборудования в техникум

Самарский бизнесмен сорвал поставку оборудования для Нефтегорского техникума. Прокуратура выявила, что предприниматель с нарушением сроков выполнил условия контракта с министерством образования Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В марте 2024 года предприниматель заключил договор на поставку оборудования для техникума с целью обновления материально-технической базы и создания центра цифрового образования для детей. Однако поставка задержалась на 57 дней.
Прокуратура завела дело об административном правонарушении с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Суд оштрафовал предпринимателя на 169 тысяч рублей.