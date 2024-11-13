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Совмин Беларуси увеличил расходы на оплату труда работников в одной из отраслей

Белорусское правительство приняло решение увеличить расходы на оплату труда сотрудников в одной из отраслей.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси увеличил расходы на оплату труда работников в одной из отраслей. Это следует из постановления белорусского правительства № 826 «О финансировании расходов республиканского бюджета» от 11 ноября 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Сообщается, что Министерству финансов необходимо будет в 2024 году увеличить расходы республиканского бюджета по функциональной классификации на охрану природной среды, а также на сферу культуры.

Согласно документу, более 2,88 миллиона белорусских рублей планируют направить для обеспечения оплаты труда (при учете взносов (отчислений) на социальное страхование) сотрудникам организаций, которые ведут лесное хозяйство, а также на проведение модернизации и строительства в отрасли.

Также говорится, что примерно 700 тысяч рублей направят на проведение модернизации, капитального ремонта на объектах культуры и искусства. В постановлении сказано, что позиции финансирования будут увеличены за счет снижения расходов республиканского бюджета в других сферах.

Ранее министр финансов Беларуси сказал о росте зарплат врачей и учителей в 2025 году.

Кроме того, глава Минфина добавил, что дополнительные четыре млрд рублей пойдет на зарплаты в 2025.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко повысил пенсии ветеранам в Беларуси.