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Суд запретил вводить в эксплуатацию новый терминал аэропорта Иркутска

Экспертиза подтвердила, что новый павильон не относится к капитальным зданиям.

Источник: Аэропорт Иркутска

В процессе возведения нового терминала аэропорт Иркутска получил представление от Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры о необходимости устранения нарушений градостроительного законодательства. Аэропорт обжаловал это представление в Арбитражном суде Иркутской области. В ходе независимой экспертизы было установлено, что строительные работы ведутся в соответствии с действующими нормами и правилами для данного типа зданий. Судебная экспертиза также подтвердила, что новый павильон не относится к капитальным зданиям, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В рамках рассмотрения дела суд по ходатайству прокуратуры принял обеспечительные меры, введя запрет на ввод в эксплуатацию объекта до тех пор, пока не будет вынесено окончательное судебное решение. Следующее судебное заседание назначено на 26 ноября 2024 года.

При этом, как отмечают в пресс-службе, аэропорт прилагает все усилия для того, чтобы пассажиры вскоре могли воспользоваться новым терминалом, что должно значительно снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и улучшить качество предоставляемых услуг.