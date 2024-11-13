Суд запретил вводить в эксплуатацию новый терминал аэропорта Иркутска

В процессе возведения нового терминала аэропорт Иркутска получил представление от Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры о необходимости устранения нарушений градостроительного законодательства. Аэропорт обжаловал это представление в Арбитражном суде Иркутской области. В ходе независимой экспертизы было установлено, что строительные работы ведутся в соответствии с действующими нормами и правилами для данного типа зданий. Судебная экспертиза также подтвердила, что новый павильон не относится к капитальным зданиям, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.