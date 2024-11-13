Суд запретил вводить в эксплуатацию новый терминал аэропорта Иркутска

В процессе возведения нового терминала аэропорт Иркутска получил представление от Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры о необходимости устранения нарушений градостроительного законодательства. Аэропорт обжаловал это представление в Арбитражном суде Иркутской области. В ходе независимой экспертизы было установлено, что строительные работы ведутся в соответствии с действующими нормами и правилами для данного типа зданий. Судебная экспертиза также подтвердила, что новый павильон не относится к капитальным зданиям, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
В рамках рассмотрения дела суд по ходатайству прокуратуры принял обеспечительные меры, введя запрет на ввод в эксплуатацию объекта до тех пор, пока не будет вынесено окончательное судебное решение. Следующее судебное заседание назначено на 26 ноября 2024 года.
При этом, как отмечают в пресс-службе, аэропорт прилагает все усилия для того, чтобы пассажиры вскоре могли воспользоваться новым терминалом, что должно значительно снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и улучшить качество предоставляемых услуг.