Улицу Павла Морозова в Хабаровске полностью откроют лишь в декабре

Снятие ограничений для движения транспорта по улице Павла Морозова в Хабаровске, где в настоящее время ведётся ремонт коллектора, сдвигается на первую декаду декабря — об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в пресс-службе МУП города «Водоканал». На месте работают специалисты подрядчика, которые столкнулись с непредвиденными сложностями.
Напомним, что ремонт коллектору потребовался из-за повсеместной его расстыковки. Это произошло в результате подмытия его основания грунтовыми водами, в следствии чего случилась просадка труб. Кроме того, произошло разрушение бетонного защитного и нижнего слоя арматурного каркаса из-за коррозии. После проведения необходимых исследований для восстановления решили использовать инновационный метод.
Улица Павла Морозова является одной из самых оживлённых в Хабаровске и вскрытие асфальтового покрытия для проведения раскопок вызвало бы множество затруднений. Чтобы обойтись «малой кровью» для ремонта выбрали метод инъектирования земля. Он подразумевает введение в грунт большого количества цементно-водного раствора, который при взаимодействии с материалами в земле укрепляет их и становится как бетон. Для этого пришлось пробурить 180 скважин.
Как объяснили в пресс-службе муниципального предприятия, перед началом работ было просто невозможно проанализировать каждый квадратный метр площади участка и в результате при закачке смеси начали натыкаться на различные препятствия в виде обломков бетона и фрагментов древесины. Таким образом, завершить ремонт до 6 сентября не удалось — на сегодняшний день объект готов лишь наполовину.