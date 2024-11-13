Улицу Павла Морозова в Хабаровске полностью откроют лишь в декабре

Улица Павла Морозова является одной из самых оживлённых в Хабаровске и вскрытие асфальтового покрытия для проведения раскопок вызвало бы множество затруднений. Чтобы обойтись «малой кровью» для ремонта выбрали метод инъектирования земля. Он подразумевает введение в грунт большого количества цементно-водного раствора, который при взаимодействии с материалами в земле укрепляет их и становится как бетон. Для этого пришлось пробурить 180 скважин.