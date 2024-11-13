В Екатеринбурге доходы бюджета в 2025 году превысят 87 млрд рублей

«Доходы бюджета составят 87,5 млрд в 2025 году, 88,1 млрд в 2026 году, 91,5 млрд в 2027 году, расходы — 90,6 млрд в 2025 году, 91,1 млрд и 92,7 млрд в 2026 и 2027 годах соответственно», — рассказал Корюков.
По его словам, бюджет является главным финансовым документом Екатеринбурга. Планируется, что он будет ориентирован на социальную сферу. Так, более 60% средств направятся на поддержание и развитие важной городской инфраструктуры. Андрей Корюков добавил, что на образование, культуру, спорт и молодежную политику суммарно будет выделено 54 млрд рублей.
«Кроме того, почти 10 млрд рублей выделены на расходы капитального характера. 2 из них — на капремонт 4 общеобразовательных школ, “Колизея”, 3 школ искусств, 3 детсадов и 3 лагерей, а также обустройство спортплощадок во дворах», — подчеркнул замглавы Екатеринбурга.
Также он сообщил, что важной статьей бюджета станет реализация транспортной реформы. В общей сложности на нее выделено почти 12 млрд рублей. Это позволит перевозчикам сократить дефицит кадров, обновить и отремонтировать парк подвижного состава.
На сегодняшний день проект бюджета Екатеринбурга уже сформирован. Сейчас ему осталось пройти процедуру согласования и утверждения гордумой.
УралПолитRu напоминает, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил об общих расходах региона на финансирование соцсферы в 2025 году. По его словам, они превысят 300 млрд рублей. Таким образом, на здравоохранение, образование, культуру и спорт пойдут более 61% средств.