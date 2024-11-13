В Екатеринбурге доходы бюджета в 2025 году превысят 87 млрд рублей

По его словам, бюджет является главным финансовым документом Екатеринбурга. Планируется, что он будет ориентирован на социальную сферу. Так, более 60% средств направятся на поддержание и развитие важной городской инфраструктуры. Андрей Корюков добавил, что на образование, культуру, спорт и молодежную политику суммарно будет выделено 54 млрд рублей.