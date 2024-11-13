Мэр Москвы включил в программу реновации 22 новые площадки

«В перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов для переселения по программе реновации, включено 22 новые площадки. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Новые площадки расположены в 19 районах семи административных округов Москвы. Их общая мощность — 522,9 тыс. кв. м жилья. Строительство на этих площадках позволит расселить 105 старых домов с 7 тыс. 482 квартирами. В новое комфортное жилье переедут 19,1 тыс. горожан», — говорится в публикации.
Уточняется, что 18 из 22 площадок расположено на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает формирование перечня зданий, строящихся в рамках ее второй волны.
Отмечается, что в программу реновации включено 5 тыс. 176 домов — это около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают около миллиона горожан. Для возведения новостроек подобрано 653 площадки общей мощностью почти 10,8 млн кв. м.
В городе уже построено 337 жилых комплексов общей площадью 4,8 млн кв. м. Это позволит расселить более тысячи домов, включенных в программу. Еще около 460 новостроек общей площадью почти 9 млн кв. м находится на стадии проектирования и строительства.
Первые жильцы въехали в новые квартиры в феврале 2018 года. Переезжают сейчас или уже переехали около 178 тыс. москвичей.