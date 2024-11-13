Казахстанским промпредприятиям возместили затраты на 1,15 млрд тенге

За десять месяцев этого года QazIndustry одобрил заявки предприятий на возмещение части затрат в размере 1 млрд 154 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой дирекцию стимулирования бизнеса Казахстанского центра индустрии и экспорта.