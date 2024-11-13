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Казахстанским промпредприятиям возместили затраты на 1,15 млрд тенге

Большая часть средств направлена на повышение производительности труда.

За десять месяцев этого года QazIndustry одобрил заявки предприятий на возмещение части затрат в размере 1 млрд 154 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой дирекцию стимулирования бизнеса Казахстанского центра индустрии и экспорта.

По сведениям дирекции, большая часть средств — 1 млрд 134 млн тенге — направлена на возмещение трат предприятий, направленных на повышение производительности труда, подразумевающее совершенствование технологических процессов, улучшение эффективности производства, внедрение цифровых технологий, повышение компетенции работников, приобретение технологического оборудования.

«Самыми активными в плане подачи заявок на эти виды затрат оказались представители индустрии Алматы, Алматинской области, Астаны, Шымкента и Мангистауской области, а в отраслевом разрере — предприятия АПК, машиностроения и легкой промышленности», — пояснили в QazIndustry.

По второму виду возмещения части затрат — на продвижение продукции и услуг на внутренний рынок (подтверждение соответствия товаров, проведение оценки продукции, инспекционного аудита и контроля, регистрация сертификатов и так далее) — направлено 20,1 млн тенге.