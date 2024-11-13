Крым занял 16 место по социальной газификации в России

«Мероприятия по проектированию и строительству новых и реконструкции существующих сетей газораспределения финансируются из федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. В этом году выполняются работы на 166 объектах. Главной причиной, по которой сдерживаются темпы газификации, остается дефицит средств. Это проблема, которую нам предстоит решать в ближайшие годы».