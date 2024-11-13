Крым занял 16 место по социальной газификации в России

Крым стал 16 из 74 российских регионов по социальной газификации. Подключено 5882 домовладения — 91,3% от плана, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети главы республики Сергея Аксёнова.
В прошлый раз в этом же рейтинге регион занял 54 место. До конца 2024 года здесь планируют догазифицировать 6 443 дома. Кроме того, в этом году специалисты построили 555 км распределительных газопроводов.
«Мероприятия по проектированию и строительству новых и реконструкции существующих сетей газораспределения финансируются из федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. В этом году выполняются работы на 166 объектах. Главной причиной, по которой сдерживаются темпы газификации, остается дефицит средств. Это проблема, которую нам предстоит решать в ближайшие годы».