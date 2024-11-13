Жителям Татарстана назвали цену за проезд по новому Вознесенскому тракту

Татарстанцам назвали цену за проезд по новому Вознесенскому тракту. Она составит 350 рублей.
Этот участок станет еще одним удобным выездом из Казани на трассу М7. Его хотят открыть до конца 2024 года. Татарстанцам показалась стоимость недешевой.
«Если дорога будет беспроблемной на выезд, то почему бы не поехать по ней? Тут будет работать одно правило: “не хочешь стоять в пробке — плати, не хочешь платить — стой в пробке”, — написал один из жителей республики в соцсети.
«По М12 за такие деньги до Чувашии доехать можно», — прокомментировал другой пользователь.
Первая часть тракта расположена на участке от Аметьево до Проспекта Победы. Она действует уже больше года. Новую часть строят на кредитные средства. Она возводиться от Проспекта Победы до трассы М7 «Волга».
Напомним, в Казани Минниханов сам проехал за рулем по второй очереди Вознесенского тракта. В итоге глава Татарстана поручил в ближайшее время провести там все необходимые пусконаладочные работы.