Повисло 800 млн руб. долгов: арбитраж завершил банкротство банка «Приоритет»

В 2015 и 2018 г. по фактам причинения «Приоритету» имущественного вреда и его преднамеренного банкротства были возбуждены уголовные дела, впоследствии их соединили в одно производство. В марте 2024 г. по этому делу предварительное следствие прекратили. В 2023 г. возбудили еще одно уголовное дело по факту имущественного вреда под видом выдачи кредита физическому лицу. Предварительное следствие по нему неоднократно продлевалось, результата до сих пор нет.