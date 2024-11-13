Проект бюджета Ростовской области на три года прошел публичные слушания

— Мы сформировали бюджет на 2025 год к первому чтению с профицитом 8,7 млрд рублей. При этом, больше 80 процентов всех доходов — это собственные налоговые и неналоговые поступления бюджета. Что же касается расходов, то во главе угла стоят те амбициозные цели развития страны, которые озвучил наш Президент Владимир Владимирович Путин, — сказала Лилия Федотова. — И действительно, все направлено не только на благосостояние людей, на укрепление здоровья, на поддержку семей с детьми, на улучшение среды проживания людей, безопасность, но и на развитие экономики.