Проект бюджета Ростовской области на три года прошел публичные слушания

В Законодательном собрании Ростовской области прошли публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Провел их спикер донского парламента Александр Ищенко.
НА СЛУШАНИЯ ПРИГЛАСИЛИ ОБЩЕСТВЕННИКОВ.
Председатель Заксобрания отметил, что публичное слушание по проекту областного бюджета — это важный этап принятия пакета бюджетных документов. На них всегда есть возможность рассмотреть отраслевую специфику на очередной бюджетный период.
— Не случайно мы на публичных слушаниях всегда приглашаем представителей различных общественных организаций, объединений, которые представляют разные сферы общественной деятельности для того, чтобы мы могли с точки зрения общественности, с точки зрения наших избирателей увидеть те аспекты бюджетного процесса, которые требуют либо дополнительного внимания, либо увеличения бюджетных расходов, — сказал Александр Ищенко. — Это очень важная часть длительного масштабного процесса принятия бюджета, которое позволяет учесть максимум особенностей и территориальных, и отраслевых.
По его словам, приоритетом в основном финансовом документе области продолжает оставаться сфера образования и вопросы государственной социальной политики.
— Поддержка семьи, поддержка детей, поддержка семей участников Специальной военной операции — вот основные приоритеты бюджета на 2025 год. Нам сегодня важно увидеть, насколько эти разделы отражают позицию наших общественников.
БЮДЖЕТ — С УЧЕТОМ НАЦПРОЕКТОВ.
По словам Александра Ищенко, особенность этого трехлетнего бюджета — его формирование с учетом нацпроектов. Ориентиры продолжают быть сконцентрированы на вопросах народосбережения, укрепления здоровья дончан, повышения их благополучия, реализации их потенциала и таланта каждого, а также формирование в регионе комфортной и безопасной среды для жизни людей.
— Областной бюджет должен обеспечить эффективность экономики, реализацию общественно-значимых инфраструктурных проектов, в приоритетном порядке должны решаться вопросы поддержки многодетных семей, защиты материнства и детства и обязательно военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и членов их семей. Каждое обращение жителей области, каждый поставленный нашими избирателями вопрос становится основой для дальнейшей работы с бюджетом, — отметил Александр Ищенко.
ЦИФРЫ НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ И ЕЩЕ УВЕЛИЧАТСЯ.
С основным докладом по проекту бюджета выступила заместитель губернатора — министр финансов Лилия Федотова. Она отметила, что в минфине предусматривают доходы областного бюджета с ростом относительно аналогичного периода прошлого года. По сравнению.
К первому чтению доходы областной казны на 2025 год составляют 341,3 млрд рублей. Это на 20% больше, чем было в первичном варианте бюджета на 2024 год. Расходы составляют 332,6 млрд рублей с темпом роста 10,8% к первому чтению бюджета на 2024 год.
— Мы сформировали бюджет на 2025 год к первому чтению с профицитом 8,7 млрд рублей. При этом, больше 80 процентов всех доходов — это собственные налоговые и неналоговые поступления бюджета. Что же касается расходов, то во главе угла стоят те амбициозные цели развития страны, которые озвучил наш Президент Владимир Владимирович Путин, — сказала Лилия Федотова. — И действительно, все направлено не только на благосостояние людей, на укрепление здоровья, на поддержку семей с детьми, на улучшение среды проживания людей, безопасность, но и на развитие экономики.
По ее словам, в 2025 году на образование запланировано 86,9 млрд рублей, на социальную политику — 83,5 млрд рублей, на национальную экономику — 47,2 млрд рублей, на здравоохранение — 36 млрд рублей, на ЖКХ — 16,9 млрд рублей. Но эти суммы не окончательные и впоследствии будут увеличены, когда примут федеральный бюджет и станут известны те суммы, которые поступят Ростовской области. Произойти это должно ко второму чтения областного бюджета.
Также в рамках подготовки публичных слушаний была сформирована рабочая группа, которая принимала предложения и замечания. Во время слушаний они поступали как с мест, так и в письменном виде.
СЛУШАНИЯ И ИЗЮМИНКОЙ.
На этот раз публичные слушания прошло не традиционно. На них подвели итоги конкурса среди детей на лучшее представление бюджета для людей в доступной форме.
— Мы внесли некую изюминку, потому что до всех мероприятий мы объявили конкурс среди детей до 15 лет и старше 15 лет на лучшее представление бюджета для граждан в доступной форме. Заявились много участников. И сегодня на публичном слушаниях мы подвели итоги и вручим дипломы победителем. Конечно, это очень отрадно, что такая заинтересованность возникает и у детей. Наша программа повышения финансовой грамотности в Ростовской области дает свои плоды, — отметила Лилия Федотова.
По итогу публичных слушаний проект областного закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» рекомендовали к рассмотрению и принятию в первом чтении на заседании Заксобрания, которое должно пройти 25 ноября.