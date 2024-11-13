Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство развязки четвертого моста до конца 2025 года

Сдать новый мост обещали в конце прошлого года, но концессионер в этот срок не уложился. В дальнейшем Минтранс согласовал новые условия, по которым объект необходимо ввести в эксплуатацию до 6 декабря 2025-го. Сейчас между сторонами идут судебные тяжбы в арбитраже по поводу срыва сроков, отсутствия банковской гарантии у ООО «СКК» и нарушения ряда других условий концессионного соглашения.