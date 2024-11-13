Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство развязки четвертого моста до конца 2025 года

Новосибирские власти продлили разрешение на строительство левобережной транспортной развязки Центрального моста до 6 декабря 2025 года. Согласно документу, к этой дате предполагается создать 25 съездов с моста и возвести 3 надземных перехода.
В данном случае речь идет о II этапе возведения четвертого моста через Обь, который предусматривает строительство транспортной развязки в створе улицы Станиславского. Проект предполагает создание 25 съездов с количеством полос движения от одной до семи. Кроме того, запланировано возведение трех надземных переходов, оборудованных лифтами.
Разрешение на реализацию II этапа строительства моста было выдано летом 2023 года, а 11 ноября УАСИ мэрии его продлило.
Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске стартовало после заключения в декабре 2017 года концессионного соглашения между Министерством транспорта НСО и дочерней структурой группы «ВИС» — «Сибирской концессионной компанией». В дальнейшем объект получил название — Центральный мост.
Сдать новый мост обещали в конце прошлого года, но концессионер в этот срок не уложился. В дальнейшем Минтранс согласовал новые условия, по которым объект необходимо ввести в эксплуатацию до 6 декабря 2025-го. Сейчас между сторонами идут судебные тяжбы в арбитраже по поводу срыва сроков, отсутствия банковской гарантии у ООО «СКК» и нарушения ряда других условий концессионного соглашения.
Иван ЛУДНОВ.