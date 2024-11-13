В Минсельхозе объяснили рост цен на сливочное масло в Башкирии

По данным ведомства, с начала года сырое молоко подорожало на 13%. Это закономерно привело к росту затрат на производство сливочного масла: на 1 кг этого продукта требуется от 20 до 25 кг сырого молока.
Руководство ведомства видит выход в расширении списка производителей.
«В стране ажиотаж вокруг сливочного масла. Чтобы его нивелировать, надо нарастить производство молока. Поэтому у себя в Башкортостане мы должны построить и модернизировать 50 молочных ферм. 21 ферма у нас на сегодня уже модернизирована и работает», — сказал и.о. вице-премьера правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
Отметим, что в регионе также делают акцент на модернизацию молокозаводов. Сообщается о преобразовании предприятий по переработке молока в Раевке и Бирске. Ожидается открытие новых производств в Белебее и Мелеузе.