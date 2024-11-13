Госстройнадзор выдал разрешение на строительство КПО «Островский» до 2027 года

Как уточнили в администрации Ленобласти, проект КПО согласован комиссией Росприроднадзора, в которую вошли экологические ведомства и ведущие градостроительные институты. Он собрал лучшие мировые и отечественные практики, дублирующие технологии безопасности и учитывает особенности ландшафта, отметили в пресс-службе.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что НЭО намерен достроить КПО «Островский» в Выборгском районе Ленобласти до конца 2025 года. Запуск комплекса запланирован на начало 2026 года. При этом стоимость строительства комплекса выросла до 14 млрд рублей.