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Госстройнадзор выдал разрешение на строительство КПО «Островский» до 2027 года

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» со сроком действия до середины 2027 года. На новом предприятии «Невского экологического оператора» (НЭО) в Выборгском районе 47-го региона будет работать около тысячи специалистов, сообщили 13 ноября в пресс-службе областного правительства.

Источник: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как уточнили в администрации Ленобласти, проект КПО согласован комиссией Росприроднадзора, в которую вошли экологические ведомства и ведущие градостроительные институты. Он собрал лучшие мировые и отечественные практики, дублирующие технологии безопасности и учитывает особенности ландшафта, отметили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что НЭО намерен достроить КПО «Островский» в Выборгском районе Ленобласти до конца 2025 года. Запуск комплекса запланирован на начало 2026 года. При этом стоимость строительства комплекса выросла до 14 млрд рублей.

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