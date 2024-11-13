Госстройнадзор выдал разрешение на строительство КПО «Островский» до 2027 года

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» со сроком действия до середины 2027 года. На новом предприятии «Невского экологического оператора» (НЭО) в Выборгском районе 47-го региона будет работать около тысячи специалистов, сообщили 13 ноября в пресс-службе областного правительства.