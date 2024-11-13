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Стало известно, о каком заработке мечтает молодёжь Кубани

Школьники (до 17 лет) хотят получать 29,6 тысяч рублей в месяц. Выпускники колледжей и университетов (18−24 года) рассчитывают на зарплату в 50 тысяч рублей. Соискатели в возрасте от 25 до 34 лет хотели бы получать 70 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в Центральном федеральном округе — 97,9 тысяч рублей, а самые низкие — в Северо-Кавказском федеральном округе — 60,4 тысяч рублей.

Среди учащихся школ (до 17 лет) наиболее востребованными профессиями являются официант, бармен или бариста, а также упаковщик и курьер. Молодые специалисты, окончившие колледжи и университеты (18−24 года), чаще всего стремятся стать менеджерами по работе с клиентами, администраторами или программистами.

Среди соискателей старше 25 лет наиболее популярными являются позиции администратора, руководителя проектов и менеджера по работе с клиентами, уточнили в пресс-службе hh.ru.