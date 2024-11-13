Стало известно, о каком заработке мечтает молодёжь Кубани

Школьники (до 17 лет) хотят получать 29,6 тысяч рублей в месяц. Выпускники колледжей и университетов (18−24 года) рассчитывают на зарплату в 50 тысяч рублей. Соискатели в возрасте от 25 до 34 лет хотели бы получать 70 тысяч рублей.