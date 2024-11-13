Стало известно, о каком заработке мечтает молодёжь Кубани

Самые высокие зарплаты в Центральном федеральном округе — 97,9 тысяч рублей, а самые низкие — в Северо-Кавказском федеральном округе — 60,4 тысяч рублей.
Среди учащихся школ (до 17 лет) наиболее востребованными профессиями являются официант, бармен или бариста, а также упаковщик и курьер. Молодые специалисты, окончившие колледжи и университеты (18−24 года), чаще всего стремятся стать менеджерами по работе с клиентами, администраторами или программистами.
Среди соискателей старше 25 лет наиболее популярными являются позиции администратора, руководителя проектов и менеджера по работе с клиентами, уточнили в пресс-службе hh.ru.