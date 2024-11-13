«Росатом» купит долю у производителя телеком-оборудования в Новосибирске

50% акций в компании новосибирского производителя телеком-оборудования «Файбертрейд» готов приобрести «Росатом». Сумма сделки может достичь 7 млрд рублей. Об этом написал «Ъ-Сибирь».
Сообщается, что причина покупки в необходимости перехода на российское телеком-оборудование. Соглашение требует согласования антимонопольного ведомства, уточнил портал.
«Файбертрейд» зарегистрировали в 2010 году. Специалисты разрабатывают и создают оптические трансиверы, оборудование для уплотнения каналов и др.
Со ссылкой на Rusprofile указано, что учредители компании — Алексей Юнин и Татьяна Красильникова. За 2021 год выручка составила 549 млн рублей.