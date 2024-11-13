В Гусеве начали производить почтовые коробки

В Гусеве начали производить почтовую упаковку. О сотрудничестве местной компании «Первая картонажная фабрика» и Почты России сообщает пресс-служба областного правительства.
Первая партия коробок, изготовленных в Гусеве, уже поступила в почтовые отделения Калининградской области. До конца года по заказу госкомпании произведут больше 21,1 тысячи упаковок разных размеров.
Как сказали в министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона, сотрудничество компаний началось на фоне логистических сложностей и с учетом «курса на локализацию производства товаров внутри Калининградской области».
«Предприятие закроет потребности госкомпании в упаковке на территории анклава, заменив подрядчиков с “большой земли”».
Сколько будут стоить местные коробки — не сообщается.