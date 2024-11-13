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В Гусеве начали производить почтовые коробки

До конца года изготовят больше 21 тысячи упаковок.

Источник: Правительство Калининградской области

В Гусеве начали производить почтовую упаковку. О сотрудничестве местной компании «Первая картонажная фабрика» и Почты России сообщает пресс-служба областного правительства.

Первая партия коробок, изготовленных в Гусеве, уже поступила в почтовые отделения Калининградской области. До конца года по заказу госкомпании произведут больше 21,1 тысячи упаковок разных размеров.

Как сказали в министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона, сотрудничество компаний началось на фоне логистических сложностей и с учетом «курса на локализацию производства товаров внутри Калининградской области».

«Предприятие закроет потребности госкомпании в упаковке на территории анклава, заменив подрядчиков с “большой земли”».

отметили в правительстве

Сколько будут стоить местные коробки — не сообщается.